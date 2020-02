Les Rockets veulent transférer Capela

ESPN story on Houston’s serious engagement in trade talks centered on Clint Capela. https://t.co/jLahRmpICu

Dans sa sixième saison avec les Rockets, Clint Capela pourrait bientôt découvrir une autre franchise. D’après le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, Houston chercherait ainsi à transférer le pivot suisse de 25 ans. Les Texans discuteraient d’un échange à trois équipes, notamment avec des formations de la Conférence Est. Et ce afin d’obtenir un ailier et un intérieur d’ici la date de clôture du marché des transferts, jeudi.Parmi les franchises intéressées, on retrouve les Hawks, qui ont déjà essayé d’obtenir Andre Drummond (Pistons), en vain. Les dirigeants d’Atlanta sont également intéressés par Steven Adams et auraient déjà entamé des discussions pour obtenir le "big man" d’OKC. Capela qui, pour la troisième saison consécutive, tourne à un double-double de moyenne (13,9 points et 13,8 rebonds), ne manque en tout cas pas de prétendants.Actuellement sur le flanc en raison d’une fasciite plantaire au pied droit, Capela, forfait dimanche lors de la victoire de ses coéquipiers face aux Pelicans (117-109), ne reportera donc peut-être plus jamais le maillot des Rockets. Qui sont entrés dans l’histoire en son absence vendredi contre les Mavericks, en devenant la première équipe depuis les Knicks en 1963 à n’aligner aucun joueur de plus d’1,98m. Une tactique en "small ball" surtout dictée par l’absence de l’ancien Chalonnais.