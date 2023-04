Les Rockets entament leurs recherches d'un nouveau coach

Alors que Stephen Silas était sur le banc de touche pour le dernier match de la saison, les Rockets annonçaient qu'ils se séparaient de leur entraîneur. Même si la méthode était peu élégante, et que Silas n'a pas été aidé par les bouderies de ses joueurs vedettes puis les choix de ses dirigeants, ce n'était pas une surprise puisque Houston est devenu l'une des plus mauvaises équipes de la NBA.

Deux jours après son renvoi, la direction s'est déjà mis en quête d'un remplaçant, et The Athletic annonce qu'ils ont déjà bouclé cinq entretiens. Il s'agit de Kenny Atkinson, assistant aux Warriors, d'Adrian Griffin, assistant aux Raptors, et de trois coaches qui étaient sans club cette saison : Frank Vogel, champion NBA avec les Lakers ; Ime Udoka, finaliste avec les Celtics ; James Borrego, ancien coach des Hornets.

A ces cinq noms, ESPN ajoute celui de Kevin Young, qui est le premier assistant de Monty Williams aux Suns. Est-ce que l'un de ces techniciens sera l'heureux élu ? Peut-être pas puisque les dirigeants auraient des vues sur Nick Nurse, champion NBA avec les Raptors en 2019. Il est sous contrat à Toronto, mais il a déjà annoncé qu'il voulait prendre du recul cet été.