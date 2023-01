Les réactions à l'exploit de Donovan Mitchell

Avec 71 points face aux Bulls, Donovan Mitchell est entré dans la légende de la NBA la nuit dernière. Auteur du panier de l'égalisation pour arracher la prolongation, l'arrière de Cleveland est devenu le 7e joueur à atteindre la barre des 70 points, et il est le premier à la dépasser depuis Kobe Bryant en 2006. Au passage, il s'empare, et même explose, le record de la franchise de Cleveland, co-détenu jusque-là par Kyrie Irving et LeBron James avec 57 unités.

« C’est bien. Les records sont faits pour être battus » a justement réagi Irving, dont les Nets restent sur 12 victoires de suite. « Je suis content qu’il l’ait fait. Ce qui est amusant là-dedans, c’est que j’ai joué un petit peu avec lui à Call Of Duty avant le match. On était dans la même équipe, et je peux vous dire qu’il était déterminé ! »

LeBron James n'est pas un adepte des jeux vidéo, mais il connaît Donovan Mitchell depuis qu'il est ado, et il rappelle combien il est difficile de scorer en NBA. « Je n’ai pas encore vu les highlights du match, mais de toute évidence, le gars devait être en feu » commente la superstar des Lakers. « Nous pratiquons un sport où beaucoup de gars disent qu’ils peuvent scorer… Certains, parmi les meilleurs, y parviennent… Ce soir, Donovan a démontré qu’il faisait partie des meilleurs. A chaque fois que vous plantez 70, 60, 50, 40 points… On sait que vous êtes extrêmement doué dans ce que vous faites. C’est certainement quelque chose qu’il n’oubliera jamais, que sa famille n’oubliera jamais ».

Une des plus grandes performances de l'histoire

Pour son coach, JB Bickerstaff, c'est "l’une des plus grandes performances de l’histoire de ce sport. Chaque action de sa part était nécessaire. Donovan ne s’est jamais placé au-dessus de l’équipe, et comment ne pas être à fond derrière lui ? A un moment, j’ai dit aux autres : poussez-vous de son chemin !"

Le mot de la fin pour le héros de la soirée, arrivé à la fin de l'été à Cleveland, presque malgré lui puisqu'il rêvait des Knicks. « Se retrouver, là, dans le livre des records, avec des gars comme Wilt (Chamberlain), c’est une vraie leçon d’humilité. J’ai toujours cru que je pouvais être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Je suis sans voix et privilégié d’être en compagnie des plus grands. »