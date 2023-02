Les Raptors font revenir Jakob Poeltl

Depuis le début de la saison, le nom de Jakob Poeltl circulait régulièrement dans les rumeurs de transfert. Et finalement, à quelques heures de la fin de la période des transferts, c'est Toronto qui a mis la main sur l'intérieur des Spurs, qui tourne à 12.1 points et 9.1 rebonds de moyenne cette année.

On pourrait même dire que les champions 2019 ont remis la main dessus puisque l'Autrichien a commencé sa carrière à Toronto. Il a été drafté là-bas et a joué deux saisons avec les Raptors entre 2016 et 2018, avant de rejoindre San Antonio dans le cadre du transfert de Kawhi Leonard.

Pour le récupérer, la franchise canadienne a envoyé Khem Birch, très peu utilisé (2.2 points par match), plus un premier tour de Draft protégé en 2023 et deux seconds tours de Draft. C'est une bonne pioche pour les Raptors qui ont besoin de présence dans leur raquette. Le joueur de 27 ans pourrait même prolonger son contrat cet été avec Toronto puisqu'il sera libre à l'issue de la saison.