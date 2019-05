Les Raptors en Finales !

Les Warriors connaissent leurs adversaires. En position de force après leur victoire lors du match 5 à Milwaukee, les Raptors ont décroché leur billet pour les Finals NBA en s’imposant, samedi, 100-94 à Toronto.

Les hommes de Nick Nurse ont pourtant compté 14 points de débours dans les dernières minutes du troisième quart (60-74) mais ont renversé la situation en quelques minutes, prenant les commandes dès le début de la dernière ligne droite. Et évidemment Kawhi Leonard n’y est pas pour rien avec 27 points et 17 rebonds. A ses côtés, Pascal Siakam et Kyle Lowry ont également été précieux avec 18 et 17 points.

Côté Bucks, ils sont pourtant six joueurs à avoir terminé à plus de dix points parmi lesquels Giannis Antetokounmpo, auteurs de 21 points et 11 rebonds, mais la meilleure équipe de la Ligue a finalement craqué dans le dernier acte.