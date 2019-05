Les Raptors au bout du suspense

Dominateurs durant l’essentiel de la rencontre, les Raptors ont néanmoins eu besoin d’une double prolongation pour venir à bout des Bucks, dimanche, lors du match 3 de leurs finales de la Conférence est.

Porté par les 36 points et 9 rebonds de Kawhi Leonard, Toronto l’a finalement emporté 118-112, revenant ainsi à 2 victoires à 1 avant le match 4 prévu ce mardi. Dans le sillage de l’ancien Spur, à noter également les 16 points, 12 rebonds et 7 passes de Marc Gasol et les 25 points et 11 rebonds de Pascal Siakam.

Côté Milwaukee, si Giannis Antetokounmpo n’a pas été en verve offensivement, compilant 12 points à 5 sur 16 aux tirs, 23 rebonds et 7 passes, et si Khris Middleton et Eric Bledsoe sont complètement passés au travers, rendant tous les deux un horrible 3 sur 16 aux tirs, Malcom Brogdon et George Hill ont longtemps retardé l’échéance en inscrivant 24 et 20 points en sortant du banc.