Les quatre décennies de Vince Carter

"Damn, four decades?!" — Trae Young



"Shut up" — Vince Carter



😂



Carter on what this milestone means to him: pic.twitter.com/1bgMMRu9hl

— Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) January 5, 2020

Il n’est peut-être plus aussi bondissant que lorsqu’il dunkait sur tout ce qui bouge, notamment sur Frédéric Weis aux Jeux Olympiques de Sydney, et que l’on surnommait "Vinsanity". Mais Vince Carter, drafté en 1998, joue toujours, 22 ans plus tard. Et samedi soir, celui qui fêtera son 43eme anniversaire dans quelques jours (le 26 janvier), est même devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à y évoluer sur quatre décennies différentes."Je suis juste reconnaissant d’être toujours là et compétitif à ce niveau", a ensuite apprécié le rookie de l’année 1999, moqué par son jeune coéquipier Trae Young, né quelques mois après son arrivée dans la ligue nord-américaine. Leur entraîneur Lloyd Pierce avouait lui avoir du mal à réaliser que le vainqueur du Slam Dunk Contest 2000 avait aussi joué aux côtés d’Hakeem Olajuwon au début de sa carrière."C’est difficile d’expliquer avec des mots qu’il a joué sur quatre décennies différentes", reconnaissait celui qui n’a qu’un an de plus que Carter. Resté sur le banc la veille à Boston, l’ancien joueur des Raptors, des Nets, du Magic, des Suns, des Mavericks, des Grizzlies et des Kings est cette fois entré en jeu lors de cette victoire face aux Pacers (116-111), qui doit beaucoup à Young (41 points et 8 passes) ainsi qu’à Kevin Huerter (26 points).Carter a lui joué 18 minutes, compilant 3 points, 3 rebonds, une passe et 5 fautes. En panne d’adresse (1/7), il a toutefois failli relancer les joueurs d’Indiana (22 victoires-14 défaites), emmenés par Domantas Sabonis (25 points), dans les dernières secondes de la partie, avec un air ball dont les visiteurs n’ont pas su profiter, avant que Young ne mette fin au suspense. Et ne permette donc à la franchise d’Atlanta (8-28) de remporter pour la première fois de la saison le deuxième match d’un back-to-back. C’était vraiment le soir des premières…