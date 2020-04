Les promotions les plus marquantes du Hall of Fame au XXIeme siècle

2002 : Harlem Globetrotters, Larry Brown, Magic Johnson, Lute Olson, Drazen Petrovic, Kay Yow



Six ans après l’arrêt de sa carrière, Magic Johnson fait son entrée au Hall of Fame, en bonne compagnie. Quintuple champion NBA avec sa franchise de toujours, les Lakers, mais aussi champion olympique 1992, le légendaire meneur est introduit en même temps qu’un autre ancien champion olympique (1964), mais dont on retient surtout la carrière de coach : Larry Brown.



Au moment de son arrivée au Hall of Fame, il a déjà entraîné Denver, New Jersey, San Antonio, les Clippers, Indiana, et est en poste à Philadelphia, la franchise qu’il coachera le plus souvent (six ans). Mais c’est après son arrivée au Hall of Fame qu’il deviendra enfin champion, avec Detroit (2004). Cette « classe 2002 » est également l’occasion de rendre hommage au talentueux arrière yougoslave (puis croate) Drazen Petrovic, passé par Portland (où il dispute les Finals) et New Jersey entre 1989 et 1993, jusqu’à son tragique accident de voiture de l’été 1993, qui lui coûta la vie, à 28 ans.



2008 : Adrian Dantley, Bill Davidson, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Pat Riley, Cathy Rush, Dick Vitale



Sept personnalités sont introduites cette année-là et parmi elles, deux joueurs de légende, et un homme à tout faire : Pat Riley. Ancien joueur de San Diego, des Lakers (avec qui il est sacré champion en 1972) et de Phoenix, il devient ensuite entraîneur des Lakers (quatre titres), de New York et de Miami, où il occupe également les fonctions de président. Il conduit le Heat à son premier titre de champion en 2006, puis démissionne en 2008 pour rester seulement président, un poste qu’il occupe toujours, à 75 ans.



Lorsqu’il a coaché les Knicks, Riley a croisé un certain Patrick Ewing, qui figure dans la même promotion que lui. Le pivot a fait quasiment toute sa carrière à New York (hormis une saison à Seattle et une saison à Orlando pour finir), où il a disputé deux Finals mais n’a jamais décroché de bague.

Ewing a eu l’occasion de rencontrer à de multiples reprises Hakeem Olajuwon, autre pivot dominant des années 1980-1990. Le n°1 de la draft 1984 (celle de Michael Jordan) a passé 17 saisons à Houston, où il a été sacré en 1994 (contre les Knicks d’Ewing) et 1995.



2009 : Michael Jordan, David Robinson, Jerry Sloan, John Stockton, C.Vivian Stringer



C’est en 2009 qu’est introduit celui qui est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, Michael Jordan, six ans après la fin de sa carrière. Sacré six fois champion NBA avec Chicago (deux three-peat), deux fois champion olympique et joueur aux multiples records, « Sa Majesté » a pris sa retraite à deux reprises, avant de revenir, et reste un joueur dont l’aura va bien au-delà du basket.

A la fin de l’ère Bulls, est arrivée l’ère Spurs, avec notamment David Robinson pour la débuter. Le pivot a été sacré champion en 1999 et 2003 avec sa franchise de toujours. Toujours à l’Ouest, John Stockton a également eu les faveurs du Hall of Fame en 2009. Drafté la même année que Jordan, il dispute toute sa carrière à Utah, où il perd deux Finals contre les Bulls. Double champion olympique, il est toujours le meilleur passeur et le meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA.

Pendant quinze saisons, il a été coaché par Jerry Sloan, introduit lui aussi au Hall of Fame cette année-là. L’entraîneur mythique a passé trois ans aux Bulls, puis 23 ans au Jazz, qu’il a conduit deux fois aux Finals. Il est, avec Gregg Popovich, le seul coach à compter plus de 1000 victoires avec la même franchise.



2016 : Zelmo Beaty, Darell Garretson, Allen Iverson, Tom Izzo, John McLendon, Yao Ming, Shaquille O’Neal, Cumberland Posey, Jerry Reinsdorf, Sheryl Swoopes



Dix personnalités font leur entré en 2016 au Hall of Fame, et trois joueurs sortent du lot, trois joueurs qui ont marqué la NBA dans des styles totalement différents. A commencer par Shaquille O’Neal, le pivot hyper puissant, qui connait six franchises durant sa carrière, mais marque surtout les Lakers, où il est sacré en 2000, 2001 et 2002 avec son compère Kobe Bryant, avant de gagner une nouvelle bague en 2006 à Miami.

Allen Iverson, quant à lui, n’a jamais été champion, mais a marqué l’histoire de Philadelphia, sa franchise de presque toujours (12 saisons), avec qui il a perdu les Finals 2001. Son style, à la fois sur le parquet et en dehors, restera dans l’histoire de la Ligue.

Enfin, Yao Ming n’a joué que huit saisons en NBA, avec Houston, et seulement quatre à plus de 60 matchs, et n’a jamais dépassé les demi-finales de Conférence. Mais sa taille (2,29m) lui a valu d’être l’un des pivots les plus dominants de son époque, quand il n’était pas blessé, et il a permis à la NBA de prendre une dimension encore plus grande en Chine.



2018 : Ray Allen, Maurice Cheeks, Charles Driesell, Grant Hill, Jason Kidd, Steve Nash, Dino Radja, Charlie Scott, Katie Smith, Tina Thompson, Rod Thorn, Ora Mae Washington, Rick Welts



Encore une grosse promotion en 2018 ! Une promotion où l’on retrouve notamment Ray Allen, le joueur ayant réussi le plus de paniers à trois points de toute l’histoire de la NBA. L’arrière a connu quatre franchises durant sa carrière (Milwaukee, Seattle, Boston et Miami), et c’est avec les Celtics (2008) et le Heat (2013) qu’il a été sacré champion, et les fans floridiens ne risquent pas d’oublier son tir à trois points décisifs contre les Spurs.

Jason Kidd, lui, a été champion en 2011 avec Dallas, après avoir perdu deux Finals avec New Jersey en 2002 et 2003. Le meneur, spécialiste des triples-doubles, est passé également par Phoenix et New York, et reste le deuxième meilleur intercepteur de l’histoire.

Il retrouve dans cette promotion 2018 un autre meneur ayant marqué cette époque : Steve Nash, passé lui aussi par Phoenix et Dallas, mais aussi par les Lakers, mais pas au bon moment, si bien qu’il n’a jamais disputé de Finals NBA. Il a tout de même été MVP en 2005 et 2006.