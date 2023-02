Les premières minutes de jeu de Derrick Rose en 2023

Comme Evan Fournier, Derrick Rose s'est fait sortir de la rotation des Knicks. Et comme Evan Fournier, Derrick Rose fait preuve d'un grand professionnalisme pour gérer cette situation. A 34 ans, l'ancien MVP accepte de jouer les mentors aux côtés de ses jeunes coéquipiers, et comme les Knicks sont sur une bonne dynamique, il n'a pas grand chose à dire. Avant le All-Star Game, il a même confié qu'il préférait rester dans cette situation, que d'aller jouer dans une équipe de bas de tableau.

Cette nuit, face aux Pelicans, Tom Thibodeau lui a tout de même permis de se dégourdir les jambes. On pourrait trouver insultant de lancer Rose dans le "garbage time" mais c'est lui-même qui l'a demandé. « Il veut jouer, mais il a besoin d’une période d’échauffement » rappelle le coach des Knicks. « Mais il voulait entrer en jeu, et donc on l’a fait entrer ». Quand il s'est levé, pour la première fois de l'année, tout le Madison Square Garden s'est levé pour lui offrir la plus belle des ovations. Les fans étaient prêts à s'enflammer au premier panier. Mais il n'arrivera pas... Rose va shooter quatre fois en deux minutes. Quatre échecs...

« D-Rose, c’est une légende » rappelle Randle. « C’est une légende et il ne joue pas. Manifestement, il a encore du jus et il peut encore jouer. Mais ce n’est pas son rôle dans cette équipe. Je dirais qu’il a autant, sinon plus, d’impact par la voix comme leader. Il est constamment en train de me parler, de me donner des conseils. Son impact est énorme. J’adore le voir sur le terrain. »

Le public aussi, mais il n'en avait pas encore eu l'occasion en 2023... S'agissait-il d'ailleurs d'une forme d'adieu avant une résiliation de son contrat ? A priori non si on en croit son coach. « Il contribue de manière importante à notre équipe » rappelle Thibodeau, qui n'entend donc pas le pousser vers la sortie.