Les Pelicans y croient toujours

Si la journée s’est bien terminée pour les Pelicans, vainqueurs 112-110 chez les Hornets en remontant un déficit de 14 points, elle avait mal débuté pour le vice-président des opérations basket du club, David Griffin, sanctionné par la NBA pour avoir critiqué les arbitres, qu’il accuse de ne pas assez protéger Zion Williamson, victime d’une fracture de l’annulaire gauche et dont la date de retour n’a pas encore été fixée.



Une amende de 50 000 dollars qui n’a pas dû l’empêcher de sourire après ce succès importantissime des joueurs de la Nouvelle-Orléans. Car ils peuvent toujours croire au play-in, et donc aux play-offs après ce 31e succès (pour 37 défaites), le quatrième sur les six derniers matchs. Onzièmes de la conférence Ouest, ils sont juste derrière les Spurs (10e, 32-35), qui ont encore cinq matchs à jouer (Bucks, Nets, Knicks et Suns à deux reprises) contre quatre pour les Pelicans (Grizzlies, Mavericks, Warriors et Lakers).

Hayes monte en puissance

Huitièmes à l’Est, les Hornets, qui disputeraient eux un play-in contre les Celtics (7e), ont pourtant bien cru l’emporter, dans le sillage d’un Terry Rozier auteur de son record de points en carrière (43) et alors que LaMelo Ball (22 points et 5 passes) a remporté son duel face à son grand frère Lonzo (12 points et 6 passes). Mais les Pelicans, malgré les absences de Williamson, de Brandon Ingram et de Steven Adams, n’ont donc rien lâché, et seulement encaissé 14 points dans le dernier quart pour sceller ce succès.



"Le truc avec cette équipe, c’est qu’on se donne toujours la chance de gagner chaque match. Et à chaque fois on essaie d’en retirer quelque chose", a ensuite commenté Eric Bledsoe, auteur de 24 points et 11 passes. En sortie de banc, Nickeil Alexander-Walker, de retour après un mois d’absence en raison d’une blessure à la cheville, a ajouté 13 points, et Jaxson Hayes (18 points et 8 rebonds) a confirmé sa montée en puissance. Ce qui pourrait grandement servir dans ce sprint final.