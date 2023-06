Les Pelicans pourraient transférer Zion Williamson pour monter dans la Draft

Les Pelicans auraient très envie de drafter Scoot Henderson, annoncé sur le podium de la Draft. Pour cela, il faut récupérer le deuxième ou le troisième choix des Hornets et des Blazers, puisque Victor Wembanyama sera appelé en première position par les Spurs.

Pour convaincre Charlotte et Portland, New Orleans a son 14e choix de Draft, plus ceux des années à venir et beaucoup de joueurs. Mais les dirigeants seraient aussi prêts à lâcher Zion Williamson ! S'ils ont l'assurance de pouvoir récupérer Henderson évidemment.

Un choix fort de la franchise, qui serait déjà moins motivée par l'idée de perdre Brandon Ingram. Mais comme Williamson passe plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains (il n'a joué que 114 matches depuis son arrivé en 2019), sans doute qu'il n'est plus aussi intouchable pour les Pelicans.

Même si ses prestations sont toujours très bonnes, ses absences freinent considérablement la progression des Pelicans, et comme les Blazers semblent prêts à céder leur 3e choix pour mieux entourer Damian Lillard, peut-être est-ce le moment pour New Orleans de tourner la page.