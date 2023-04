Les Pelicans pessimistes pour un retour de Zion Williamson

Vingt-neuf matches, et puis c'est tout... Absent des terrains depuis début janvier après une déchirure à la cuisse, Zion Williamson n'a toujours pas rejoué, et ça n'en prend pas le chemin. Comme promis, les Pelicans ont fait le point sur son retour à la compétition, et malheureusement, il y a peu de chances qu'on le voie en tenue au "play-in" ou en playoffs.

"Après une évaluation plus poussée, il a été décidé que Zion allait poursuivre son programme de rééducation. Nous continuerons d'évaluer ses progrès et des mises à jour seront fournies si nécessaire" a expliqué David Griffin lors d'un point presse. Ce qui signifie qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il soit en tenue pour le "play-in" qui débute le 11 avril ou les playoffs le 15 avril.

En son absence, les Pelicans ont chuté au classement, mais ils se sont aussi bien repris depuis le retour de Brandon Ingram. La franchise de la Nouvelle Orléans reste sur huit victoires en dix matches, et elle a désormais l'habitude de jouer sans son jeune ailier-fort puisqu'il sort d'une saison blanche, et qu'il n'a joué que 114 rencontres depuis son arrivée en NBA.

Actuellement 8e à l'Ouest, les Pelicans peuvent encore se qualifier directement en playoffs. Ils doivent s'imposer face aux Knicks et aux Wolves, et comptez sur des revers des Clippers, des Lakers ou des Warriors. Ce n'est pas mission impossible. Même sans Zion.