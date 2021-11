Les papys font de la résistance

📼 Highlights from @JHarden13's first trip-doub of the year 📼 pic.twitter.com/Bh8r6AaPVf

Ce début de saison NBA est marqué par l'installation de nombreux jeunes talentueux au premier plan, tels que l'étoile montante des Hornets, LaMelo Ball, meilleur marqueur cette nuit lors du succès de Charlotte face à Portland avec 27 points (125-113). Cependant, les "anciens" n'ont pas tiré leur révérence. Et ceux-ci ne sont pas prêts de rendre leur tablier tant leur rendement donne le tournis. Ce n'est pas CJ McCollum qui dira le contraire. L'arrière qui a soufflé sa 30eme bougie en septembre dernier a disputé quasiment l'intégralité de la partie pour terminer dans le top 3 et meilleur marqueur de sa franchise (25 points). Plus discret, son coéquipier Damian Lillard (31 ans) a néanmoins terminé en double-double avec 14 points et 12 passesA l'occasion de la réception de Detroit cette nuit, Brooklyn a notamment pu compter sur sa vieille garde pour terrasser les Pistons (117-91). Les trois meilleurs marqueurs du match ont la trentaine passée. La star James Harden (32 ans) s'est fendue d'un triple double (18 points, 10 rebonds, 12 passes), Kevin Durant (33 ans) a une nouvelle fois démontré toute son adresse (23 points) tandis que LaMarcus Aldridge (36 ans) n'était pas en reste, bouclant la rencontre dans le top 3 avec 16 points malgré seulement 21 minutes sur le parquet du Barclays Center. En face, le meilleur artilleur fut le Canadien Cory Joseph, auteur de 13 points du haut de ses trente printemps.La palme de la nuit précédente revient à Carmelo Anthony. Aujourd'hui âgé de 37 ans, l'ancien Nugget a retrouvé une seconde jeunesse lors du succès des Lakers contre Houston au Staples Center (95-85). Meilleur marqueur avec 23 unités au compteur, "Melo" a également impressionné dans des domaines où personne ne l'attendait. Il a rempli sa ligne de statistiques grâce à deux interceptions et quatre contres dont un véritable "attentat" sur Jalen Green dans le 4eme quart temps. Plus discret qu'à l'accoutumée, sa Majesté LeBron James (36 ans) a toutefois rendu une copie honnête créditée de 15 points, 7 rebonds et 8 passes. Chez les Texans, le meilleur élément fut Eric Gordon (32 ans) grâce à ses 17 points. Vous l'aurez compris, les papys sont bien décidés à faire de la résistance cette saison en NBA.