Les Pacers d’un souffle face aux Kings

Premières équipes américaines, tous sports confondus, à disputer un match en Inde, les Pacers et les Kings ont fini par se départager durant la prolongation de cette rencontre de présaison, vendredi à Bombay.

Et c’est finalement la franchise de l’Indiana, emmenée par T.J. Warren (30 points) et la nouvelle recrue Malcolm Brogdon (15 points et 14 rebonds), qui s’est imposée 132-131 face aux joueurs de Sacramento, avec un Buddy Hield à 28 points.

Deux équipes qui s’affronteront à nouveau samedi, à partir de 15h30 (heure française).