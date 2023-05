Les Nuggets, un modèle de construction patiente

Les Nuggets se sont hissés en Finals NBA pour la première fois de leur histoire. L’aboutissement d’une lente construction, avec un Mike Malone qui est sur le banc de l’équipe depuis huit saisons. Une éternité dans la Grande Ligue…

"La vie est faite de moments, et il faut en profiter" explique le coach. "Il est important, comme vous l'avez dit, de se demander comment nous en sommes arrivés là. J'étais en train d'embrasser Josh et Stan Kroenke (les propriétaires) parce que nous savons tous que dans ce métier, la patience n'est pas quelque chose d'évident."

Car il a fallu être patient avec ce groupe, et même avec Nikola Jokic.

"On parle de Nikola, j'y pense toujours et je ris parce que lors de la première Summer League à Vegas, il pesait 140 kilos, il était hors de forme... et c'est devenu un assez bon joueur" plaisante le coach. "Personne, et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il raconte n'importe quoi, mais personne n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait deux fois MVP, qu'il battrait les records de Wilt Chamberlain tous les deux jours. Cela témoigne de son dévouement à son métier, de sa bonne forme physique et du fait qu'il a compris que pour pleinement réaliser son potentiel, il devait travailler plus dur. Et c'est ce qu'il a fait."

Aujourd’hui, la patience a payé.

"La patience n'est pas une chose dont on parle en NBA ou dans le sport pro" conclut Mike Malone. "Nous sommes un parfait exemple des résultats que peut avoir la patience"