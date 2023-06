Les Nuggets s'imposent encore face au Heat et remportent le titre NBA !

La tension était palpable en début de rencontre. Miami commence avec un 5-0 pendant que les Nuggets perdent quatre ballons en moins de trois minutes. Puis, Denver entre dans son match avec un 12-0. Le Heat a énormément de mal à marquer et heureusement que Bam Adebayo inscrit 14 points dans le premier quart-temps (22-24). Les joueurs de Miami attaquent le cercle en deuxième quart-temps et avec un 9-2, ils prennent dix points d'avance. Nikola Jokic et Jamal Murray répondent, mais avec un bon Kyle Lowry à 3-pts, puis Adebayo (20 points, 12 rebonds) qui continue son chantier, les troupes d'Erik Spoelstra gardent la main à la pause (44-51).

La seconde période débute avec une domination de Jokic (28 points, 16 rebonds). Le Serbe domine, l'intensité de Denver augmente d'un cran, Miami déjoue et avec un 16-9, les Nuggets reviennent dans la partie. Ce troisième quart-temps est assez pauvre techniquement, avec beaucoup de déchet des deux côtés. Michael Porter Jr. parvient à relancer la machine, même si Lowry a le dernier mot pour laisser Miami devant avant le dernier acte (70-71). Mais la suite est plus compliquée pour le Heat.

Les minutes sans panier s'enchaînent et Denver prend le contrôle petit à petit. Surtout que Jimmy Butler, maladroit et absent (21 points), ne pèse absolument pas sur la rencontre. Jusqu'à ce « money time » justement où il inscrit deux paniers primés de suite. Les deux équipes sont très proches. Jokic et Bruce Brown marquent quand Butler rate une passe importante. Kentavious Caldwell-Pope l'intercepte et va inscrire deux lancers-francs pour sceller la victoire. Les Nuggets l'emportent 94-89 dans ce Game 5 et deviennent pour la première fois de leur histoire champions NBA !