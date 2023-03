Les Nuggets ont du mal à prendre des rebonds

« Évidemment », répond Nikola Jokic lorsque les journalistes lui demandent si l'enjeu du rebond pose problème chez les Nuggets en ce moment. La nuit passée, au Madison Square Garden, Denver s’est incliné en concédant 15 rebonds offensifs aux New-yorkais, dont 7 au seul Mitchell Robinson. Dans l’ensemble, les Knicks ont ainsi capté 10 rebonds de plus que leurs adversaires.

« Cela démarre avec moi, et ensuite tout le monde collectivement, on doit mieux faire dans la prise de rebonds. Parce que même quand on a fait des stops en défense, on n'a pas pris le rebond et ils ont eu des tirs faciles. Ils ont pris 15 rebonds offensifs, c'est beaucoup. C'est 15 occasions de marquer à nouveau », déplore le pivot des Nuggets.

Son équipe peine à prendre des rebonds en ce moment. Plutôt bon élève en temps normal avec 43 ballons captés par match et 40 concédés, Denver en capte 40 en moyenne et en concède 42 depuis six matchs. Cette séquence correspond à la mauvaise passe actuelle des Nuggets - une victoire pour cinq défaites - la plus mauvaise depuis le début de saison.

Mike Malone pointe aussi du doigt « le rebond et notre incapacité à défendre sans commettre de fautes » pour expliquer les difficultés de son équipe en fin de match face aux Knicks. « Il faut faire face à une défense en place pendant 12 minutes, et puis vous ajoutez les ballons perdus. Ce sont les trois domaines qui m'ont le plus marqué », regrette Mike Malone dont l’équipe se déplace chez les Nets la nuit prochaine, l’une des équipes les plus faibles de la ligue au rebond.