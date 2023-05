Les Nuggets ne veulent pas l'étiquette du favori

Alors que Denver a assumé son statut de meilleure équipe de la conférence Ouest, en se hissant en Finals après avoir « sweepé » les Lakers en finale de conférence, le Heat a de l’autre côté renversé des montagnes pour renverser les Bucks, les Knicks et les Celtics…

"Quand tu arrives au stade des NBA Finals, il n'est plus question de classements. Et pour ceux qui pensent que ça va être une série facile, je ne sais même pas quoi répondre", a pourtant lancé Mike Malone, le coach des Nuggets. "Ça va être le plus gros défi de nos vies. Ce sont les NBA Finals. On essaie de remporter le premier titre NBA de notre histoire, et ça va être le truc le plus dur qu'on n'ait jamais fait. Et c'est comme ça que ça doit se passer".

L’entraîneur a ainsi chanté les louanges de Jimmy Butler, leader floridien.

"Quand je regarde Jimmy Butler, ce qui le différencie de la plupart des joueurs, c'est sa motivation, l'esprit de compétition qui l'habite, cette agressivité qui ne s'en va jamais. C'était vraiment cool de voir la conférence de presse de l'année dernière quand ils ont perdu et comment tout ce qu'il a dit à ce moment-là s'est concrétisé un an plus tard, et il a ramené cette équipe en Finals. Mais c'est un joueur de grands moments. Il n'a pas peur. C'est un dur à cuire. Il est implacable et c'est un guerrier".