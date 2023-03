Les Nuggets et Nikola Jokic s'imposent à Brooklyn

Au lendemain de la défaite à New York, où ils avaient été bousculés en seconde période par l'énergie défensive des Knicks, les Nuggets étaient de nouveau sur les parquets, chez le voisin de Brooklyn. Ils ont rapidement fait oublier cette défaite avec une première mi-temps de grande qualité. Jamal Murray est superbe de réussite, avec 25 points à la pause, Nikola Jokic est très juste et Michael Porter Jr. apporte ses points.

Résultat, ce trio inscrit 50 points en première période, soit deux de plus que l'ensemble des Nets, dominés après une telle démonstration (48-63). Mikal Bridges (23 unités) a été particulièrement surveillé par la défense des Nuggets. En troisième quart-temps, Murray ne met plus un tir, mais Jokic et Porter assurent. Le pivot passe même un 8-0 à lui tout seul pour donner vingt points d'avance avant le dernier acte (71-91).

On se dirige alors vers une victoire facile des leaders de la conférence Ouest, mais les Nets réagissent avec leur banc. Seth Curry et Cam Thomas frappent de loin, Day’Ron Sharpe pousse Jokic à la faute et Brooklyn passe un 17-2 en quatre minutes. Mais ce sera trop court pour empêcher une défaite 102-108.

Nikola Jokic a encore une fois été impérial avec 22 points à 9/12 au shoot, 17 rebonds et 10 passes. Michael Porter Jr. ajoute 28 points et Murray, 25 points, n'aura plus rien inscrit après sa très bonne première mi-temps. Denver repart donc de l'avant alors que Brooklyn patine, avec trois revers consécutifs.