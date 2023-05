Les Nuggets dominent les Suns et mènent 3-2

De retour à la maison après deux défaites d'affilée, les Nuggets ont parfaitement commencé ce Game 5 capital. La défense est déjà en place, les Suns sont étouffés, le public est bouillant et après quelques instants, il y a déjà 9-0. Denver prend rapidement quinze points d'avance avec les shoots à 3-pts de Michael Porter Jr., auteur de 14 points dans ce premier acte (35-24).

En face, Kevin Durant n'est pas en réussite et force beaucoup face à la bonne défense des joueurs de Michael Malone. Mais Phoenix revient car les Nuggets ont baissé d'un ton en deuxième quart-temps et Jamal Murray se fait mal à la cheville droite. Tout est encore possible à la pause (52-49). Mais les joueurs du Colorado entament la seconde période comme la première : avec intensité, domination et un 7-0.

Les Suns sont dans les cordes et l'écart ne fait ensuite que de grimper. Durant est maladroit, Devin Booker n'est plus aussi impressionnant et les Nuggets peuvent creuser l'écart. Phoenix n'a pas de solution en attaque et la défense craque aussi. Le début de dernier quart-temps est encore à l'avantage des Nuggets, qui font le show avec plusieurs dunks.

La victoire de Nikola Jokic (29 points, 13 rebonds et 12 passes) et sa bande, 118-102, est donc totalement logique tant le collectif de Denver a évolué plusieurs niveaux au-dessus de celui de Phoenix, trop pauvre et dépendant de Booker et Durant (54 points à 42 % de réussite au shoot), qui n'ont pas été à la hauteur des précédents matches. Denver mène 3-2 et peut désormais conclure dans le Game 6 à Phoenix.