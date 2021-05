Les Nuggets croquent les Clippers avec un grand Jokic

The @nuggets win their 5th straight, moving up to #3 in the West!



La lutte fait rage pour le futur titre de MVP de la saison. Dans ce dessein, Nikola Jokic a encore frappé fort et marqué des précieux points.Du coup, Denver s’empare de la troisième place de la Conférence Ouest au nez et à la barbe de la franchise de LA.Décidément, les équipes de la cité des anges vivent des moments de tourments actuellement. Alors que les Lakers ont été rejoints par les Mavericks à la cinquième place à l’Ouest et pourraient disputer le play-in, le tournoi de repêchage aux play-offs réservé aux 7eme, 8eme, 9eme et 10eme de chaque Conférence,Cette défaite porte la marque de celui qui se détache légèrement pour le titre de meilleur joueur de la saison.Reggie Jackson les imite et glisse un tir à trois points qui permet à LA de mener 18-7. Denver revient néanmoins assez vite avec Michael Porter Jr. et Facundo Campazzo, et n’affiche qu’une unité de retard après le premier quart-temps (28-27).Logiquement, avec Jokic, Denver passe devant, le Serbe claquant notamment un énorme dunk à deux mains après avoir débordé Zubac. PJ Dozier s’illustre également avec 9 points, si bien que Denver mène avec un petit matelas à la pause (52-47).Jokic poursuit son entreprise de démolition après le retour des vestiaires. Le joueur de 26 ans dunke, brille près du cercle et à 3 points, finissant d’écoeurer Zubac et Cousins en filant au layup et en plaçant 18 points dans ce troisième quart-temps.Michael Porter Jr., 25 points, 7 rebonds et 5 passes au final, et PJ Dozier (16 points) signent un sans-faute dans l’ultime acte (4/4 aux tirs pour le premier, 2/2 pour le second), Denver mène de 10 longueurs à trois minutes du buzzer.