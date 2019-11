Les Nuggets calment le Heat

Vainqueur de ses trois derniers matches, le Heat n’a cette fois pas pesé lourd, mardi, sur le parquet des Nuggets. Après un premier quart équilibré, les Floridiens ont sombré pour finalement s’incliner 109-89.

Si Nikola Jokic est resté discret, le pivot serbe devant se contenter de 9 points, 5 passes et 5 rebonds, le collectif des Nuggets a tourné à plein régime avec six joueurs à plus de dix points parmi lesquels Jamal Murray auteur de 21 points à 9 sur 15 aux tirs, Will Barton et Jerami Grant, qui suivent avec 15 points chacun.

Côté Heat, si Jimmy Butler a été le joueur le plus prolifique, c’est au prix d’un terrible 3 sur 12 aux tirs.