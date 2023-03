Les Nuggets assurent leur qualification pour les playoffs face à Detroit

Après quatre défaites de suite, les Nuggets voulaient repartir de l'avant et ce duel face aux faibles Pistons, privés de leurs meilleurs joueurs depuis quelques semaines déjà, était parfait pour cela. Pour autant, Detroit a très bien résisté. Jamal Murray lance le premier quart-temps avec 11 points, mais avec un James Wiseman en forme et un Kilian Hayes (10 points, 7 passes) qui distribue, les Pistons restent au contact (29-28).

En deuxième quart-temps, c'est Nikola Jokic (30 points, 10 rebonds, 9 passes) qui commence son chantier, mais là encore, les Pistons trouvent des réponses pour suivre le rythme. Ce sont Jalen Duren et Cory Joseph cette fois-ci qui assurent la marque. Comme elles sont adroites à 3-pts et ne perdent que peu de ballons, les troupes de Dwane Casey arrivent à la pause avec six points d'avance (58-64).

Mais tout se complique après la mi-temps. Les Pistons perdent en efficacité. Si bien que les deux équipes sont à égalité à l'entame du dernier acte (86 partout). C'est là que Denver et Jokic font la différence. La défense des Nuggets étouffe totalement les Pistons, qui perdent six ballons en douze minutes et ne trouvent plus de solutions offensives. L'écart est énorme dans ce dernier quart-temps : 33-14.

Victoire autoritaire des Nuggets donc, 119-110, qui permet de briser la série noire et surtout de décrocher leur billet pour les playoffs, comme les Bucks l'ont fait récemment. Detroit, pire bilan de la ligue, enchaîne une deuxième défaite d'affilée, la 13e en 14 matches...