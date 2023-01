Les Nets se préparent à jouer sans Kevin Durant, touché au genou

Un premier contact genou contre genou avec Kyle Lowry, puis une seconde chute au sol après avoir reçu le poids de Jimmy Butler sur la même jambe droite… Sur le parquet du Heat, la superstar des Nets a dû quitter ses coéquipiers prématurément, à la fin du troisième quart-temps. « KD » est touché au genou et c’est maintenant toute une franchise qui retient son souffle en attendant la gravité de la blessure.

« J’étais juste à côté… Ce sont des actions qui font peur. Parce que lorsque quelqu’un ne regarde pas ce qu’il se passe, tout peut arriver. Je suis reconnaissant du temps qu’il a passé à la salle de muscu, à soigner son corps, afin qu’il puisse être préservé de quelque chose qui aurait pu être pire », rappelle Kyrie Irving après la rencontre, remportée par son équipe d’un petit point (101-102).

Le meneur des Nets assure que son coéquipier garde un bon état d’esprit malgré ce nouvel épisode susceptible de gâcher la marche en avant de Brooklyn : « La force de notre équipe est de se soutenir mutuellement. Nous sommes prêts à affronter tout ce qu’on nous envoie… L’une de nos plus grandes qualités est notre banc et la façon dont on se soutient les uns les autres, peu importe qui débute. Il est maintenant temps de le montrer jusqu’à ce qu’on découvre le calendrier de retour de Kevin et quand il pourrait être de nouveau disponible. »

En cas d’absence prolongée, le coach Jacque Vaughn va devoir faire preuve d’ingéniosité pour tenter de compenser l’apport de son joueur vedette : 30 points, 7 rebonds, 5 passes et 1,5 contre par match ! Dans son sillage, les Nets ont enchaîné une impressionnante série de 12 victoires, et même 18 victoires en 20 rencontres, pour se hisser à la deuxième place à l’Est.

À ses coéquipiers donc, à l’instar d’un Nic Claxton déjà important dans la raquette, de répondre présent en cas de blessure sérieuse. « Je pense que tout le monde va devoir s’investir. Ce n’est pas la première fois qu’il est absent ou que Kyrie est absent. Tout le monde va devoir s’investir un peu plus et tout ira bien. On espère qu’il sera disponible pour le prochain match, mais quoi qu’il arrive, on s’adaptera et tout ira bien », promet déjà le pivot.