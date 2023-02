Les Nets se demandent comment combiner avec Ben Simmons

2 points (1/2), 3 rebonds et 2 passes en seulement 13 minutes sur le parquet des Knicks cette nuit. 4 points, 3 rebonds et 3 passes en 16 minutes face à son ancienne équipe, les 76ers, deux jours plus tôt. Ben Simmons est en petite forme en ce moment et son coach peine à lui trouver du temps de jeu.

« On est toujours préoccupés par le rebond, donc on ne voulait pas que Ben soit le seul grand en jeu. On a essayé de l'associer avec un autre grand, je n'ai pas aimé ce rythme de jeu parce qu'on ne marquait pas assez à ce moment-là. Beaucoup de problèmes différents se posent à nous au cours d'un match, on essaie de les résoudre », analyse Jacque Vaughn après le derby new yorkais largement perdu cette nuit (124-106).

L'un de ces problèmes semble donc être de trouver la combinaison gagnante pour entourer le gaucher, connu pour ses qualités de créateur mais beaucoup moins pour la fiabilité de son tir extérieur. Cette dimension est peut-être encore plus problématique maintenant que Kevin Durant et Kyrie Irving, transférés la semaine dernière, ne sont plus là.

« Il va falloir bosser un peu, convient le technicien des Nets. J'essaie de voir quel cinq convient à Ben, quelle position lui convient, comment on peut le mettre en avant à chaque occasion. C'est l'objectif. J'essaie toujours de trouver la solution, c'est à moi de le faire. Mais je pense que dans l'ensemble, collectivement, on va essayer différentes combinaisons pour essayer de trouver une solution. »