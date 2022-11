Les Nets fixent leurs conditions pour le retour de Kyrie Irving

Si la suspension de Kyrie Irving est d'au moins cinq matches, c'est parce que la direction des Nets lui a fixé des objectifs à atteindre. Ils ne sont évidemment pas sportifs puisqu'ils sont liés à son partage d'un contenu antisémite le 27 octobre dernier sur les réseaux sociaux, et son absence d'excuses.

Comme les dirigeants l'avaient expliqué vendredi, le meneur des Nets ne reviendra dans l’effectif que lorsqu’il apportera satisfaction à ses dirigeants sur « une série de mesures, objectives et correctives, qui répondent à l’impact nuisible de son comportement ». En fait, Irving doit répondre à six conditions bien précises, et il a déjà commencé à s'exécuter.

Des actions plutôt que des mots

1- Présenter des excuses pour avoir posté un lien vers le film le 27 octobre dernier, condamner le contenu préjudiciable et faux et préciser qu’il n’a pas de convictions anti-juives. Ce qu'il a fait dès vendredi.

2- S'engager sur les mesures sur lesquelles il s'est mis d'accord avec les Nets et l’Anti-Defamation League avec notamment un don de 500 000 dollars pour des causes et des organisations qui travaillent à l’éradication de la haine et de l’intolérance dans les communautés.

3 – Compléter la formation de sensibilisation créée par les Nets.

4- Suivre une formation contre l’antisémitisme et le discours de haine conçue par les Nets.

5- Rencontrer des représentants de l’Anti-Defamation League, ainsi que des leaders de la communauté juive de Brooklyn.

6- Après avoir suivi les étapes 1 à 5, Irving devra rencontrer le propriétaire Joe Tsai et les principaux responsables de la franchise pour leur prouver qu’il a retenu les leçons de cette affaire, qu’il a pris conscience de la gravité du préjudice causé par cette situation et leur donner l’assurance que ce type de comportement ne se reproduira pas.

Quant au timing pour répondre à ces six devoirs, la balle est dans son camp. « Cela dépend de lui. Une fois de plus, ses actions auront plus d’impact que ses mots, et s’il veut s’impliquer dans tout ça, on verra où ça nous mène » a expliqué Sean Marks, le general manager des Nets.