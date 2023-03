Les Nets déjà en mode "postseason" à Miami

Avec cinq défaites consécutives, les Nets étaient sur une pente très glissante. Les hommes de Jacque Vaughn étaient même sortis du Top 6 à l’Est, dépassés par le Heat. Le match à Miami a justement permis de remettre les pendules à l’heure, avec une large victoire… et un retour dans les places directement qualificatives pour les playoffs.

"On est arrivé avec l'état d'esprit d'un match de playoffs" a expliqué Cameron Johnson. "On devait gagner ce match. C'était ce qui ressemblait le plus à un match de playoffs, avec des conséquences importantes, à ce stade de la saison. C'était une rencontre capitale pour nous. On s'est efforcé de la gagner."

Malgré une première mi-temps dominée par le Heat, et Max Strus, les jeunes Nets n’ont pas sombré.

"On est resté calme et serein à la mi-temps. On n'a pas tremblé et c'est bien", commente Jacque Vaughn. "On est resté soudé et c'est le plus important", continue Mikal Bridges. "On a fait un remarquable travail pour repartir de l'avant. On a besoin de chaque match et de celui-ci en particulier. On s'est battu, on a tout donné."

Ce succès fait beaucoup de bien au groupe de Brooklyn, même si le coach de l’équipe ne veut pas que son équipe se projette trop vers l’avenir.

"On a besoin d'une dynamique, de confiance, de l'assurance qu'on peut y arriver. Pas la peine de compliquer plus les choses que ça."