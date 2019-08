Les Nets changent de propriétaire

Fin de l’ère Mikhail Prokhorov à Brooklyn. Le milliardaire russe a vendu ses parts des Nets, soit 51%, à Joseph Tsai, homme d’affaires canado-singapourien, a annoncé ce vendredi la franchise. Le co-fondateur de l’entreprise de vente en ligne Alibaba est désormais seul maître à bord avec 100% des parts après un premier versement d’un milliard de dollars en 2018.

Arrivé aux manettes en 2009, Prokhorov a décidé trois ans plus tard de déménager l’équipe du New Jersey vers le quartier de New York. Sous sa direction a aussi été bâti le Barclays Center, l’actuelle salle des Nets. La franchise a accueilli cet été Kevin Durant et Kyrie Irwing. De quoi faire des Nets un sérieux prétendant aux Finales dans les années à venir.

Un retour au premier plan après des années très compliquées, où l’impatience de Prokhorov à remporter un titre avait lancé la franchise dans une politique de transferts de joueurs âgés, expérimentés, d’abandon de tours de draft et d’explosion de la masse salariale pour aboutir à une seule demi-finale de conférence en 2014 et au pire bilan de la ligue en 2017 (20 victoires-62 défaites).