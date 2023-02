Les négociations avancent entre NBA et joueurs sur la prochaine convention collective

La NBA et le syndicat des joueurs négocient actuellement leur prochaine convention collective, qui se termine à l’issue de la saison 2023/24. Les deux camps ont plusieurs fois repoussé la date-butoir qui leur permet de sortir conjointement de la convention collective actuelle et ils ont désormais jusqu’au 31 mars pour sceller un nouvel accord.

D’après les derniers retours, ça a de bonnes chances d’être le cas car les deux camps seraient d’accord sur presque tout. La NBA se porte très bien financièrement et il n’y a pas de raison de vivre un « lockout ».

"On veut clairement conclure avant la deadline", assure une source impliquée dans les négociations. "On est proche. On a simplement besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t."

Parmi les sujets discutés, il y a le retour des lycéens à la Draft, la question des prolongations de contrat ou encore la « luxury tax ». Pour les prolongations, l’idée serait de permettre d’élever plus rapidement le salaire, afin de permettre aux équipes de sceller l’avenir de leurs joueurs avant qu’ils ne deviennent free agents. En ce qui concerne la « luxury tax », il pourrait y avoir un assouplissement pour ceux qui la dépassent un peu, et un durcissement pour ceux qui la dépassent beaucoup.