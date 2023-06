Les minutes sans Nikola Jokic sont meilleures pour Denver dans ces playoffs

Ces dernières saisons, et même encore durant la saison régulière, les minutes où Nikola Jokic devaient se reposer pouvaient être problématiques pour les Denver Nuggets. Le Serbe est tellement central dans le jeu de son équipe que les minutes sans lui étaient compliquées.

« Il ne peut pas jouer 48 minutes. J'entends par là que je dois faire sortir Nikola. Donc il joue le premier et le troisième quart-temps, et il va sur le banc pour démarrer le deuxième et le quatrième », détaille ainsi Mike Malone, le coach des Nuggets.

Mais durant ces playoffs, Denver a beaucoup mieux gérer les périodes sans son double MVP.

« Tout au long de ces 16 matches de playoffs, notre banc a été super. En saison régulière, certaines de ces minutes sans Nikola étaient quelque peu imprévisibles. On ne savait pas ce qu'on allait obtenir », juge le coach.

En réduisant sa rotation à huit joueurs, Mike Malone a ainsi trouvé un équilibre.

« L'une des principales raisons pour lesquelles on joue à ce niveau, lorsque Nikola n'est pas là, c'est que les autres gars répondent présent. En ce moment, on a un groupe de trois joueurs sur le banc, Bruce Brown, Jeff Green et Christian Braun. Je pense que ces gars-là jouent bien. Si Nikola est sur le banc, Jamal (Murray) et Michael (Porter Jr.), ou les deux, sont sur le terrain, ce qui nous permet d'avoir deux de nos trois meilleurs marqueurs sur le terrain en permanence », conclut ainsi Mike Malone.