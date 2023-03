Les Mavs soutiennent la communication de Jason Kidd

Alarmiste n’est pas le qualificatif qu’on emploierait pour décrire l'attitude de Jason Kidd en conférence de presse. Depuis le début de saison, le coach des Mavs affiche un calme parfois surprenant au regard de la situation sportive de son équipe. Les Texans occupent certes la 6e place de leur conférence mais avec un bilan tout juste équilibré (36 victoires - 35 défaites), loin des aspirations nées de l’association entre Luka Doncic et Luka Doncic.

Cette semaine, alors que l’équipe de Dallas s’est retrouvée dans un match piège à San Antonio, son message auprès de ses joueurs, qui ont eu besoin d’une prolongation pour l’emporter, a par exemple été : « Détendez-vous. Respirez ». Et ceci, alors que son équipe restait sur trois défaites de suite et affrontait l’une des pires formations de l’Ouest.

« Il est l’un des meilleurs meneurs de tous les temps, et on peut voir cette attitude dans sa façon d’entraîner, soutient Josh Green. Beaucoup d’entraîneurs sont tendus, ils paniquent, mais lui est très détendu. Il voit le jeu. Il voit qui est ouvert. Il sait ce qui fonctionne. C’est bien d’avoir un coach comme ça, et c’est très motivant pour le reste de l’équipe. »

Son coéquipier Dwight Powell voit, lui, en leur coach quelqu’un de « très équilibré, et je pense que c’est essentiel en termes de communication parce que parfois, si vous êtes trop positif ou trop négatif, le message peut être perdu et parfois les choses peuvent devenir confuses. »

« C’est toujours un entraîneur passionné, il a été un joueur passionné, il veut gagner, donc il y aura des moments plus intenses, mais au final, le message est toujours clair, poursuit l’intérieur. Il se concentre sur ce que nous devons faire dans le présent puis il y a un temps pour revenir en arrière, apprendre, et revoir ce qui n’a pas fonctionné à la vidéo. Il y a l’entraînement et tout ça, mais dans le feu de l’action, c’est quelqu’un qui peut nous aider à nous calmer et à rester concentrés. »