Les Mavericks testent LaMarcus Aldridge

Même s'ils ont récupéré Kyrie Irving et Markieff Morris, les Mavericks n'en ont pas terminé avec leur recrutement. Lundi, on a appris qu'ils étaient sur le point de signer Justin Holiday, un arrière-ailier coupé par les Rockets après son arrivée en provenance d'Atlanta. C'est un "slasher", capable de shooter à 3-points et de défendre, et il sera en concurrence avec Tim Hardaway Jr et Reggie Bullock sur les postes 2/3.

Sous les panneaux, Dallas a besoin de taille et de kilos, et ils ont décidé de faire venir LaMarcus Aldridge pour un essai. Ce sera mardi, et l'ancien intérieur des Blazers et des Spurs va tenter de convaincre Jason Kidd qu'il en a encore sous le capot. Agé de 37 ans, l'ancien All-Star n'a plus joué depuis 10 mois, et cet été, aucune équipe ne lui avait proposé de contrat.

A Brooklyn depuis deux ans, avec une pause médicale après une alerte cardiaque, il y tournait à quasiment 13 points et 5 rebonds par match. C'est la preuve qu'il n'est pas encore fini, et qu'il est toujours aussi efficace à 4-5 mètres, sa zone de prédilection. Mais où en est-il après 10 mois sans jouer ? On aura vite la réponse si les Mavericks décident ou pas de le signer.

A Dallas, on a grandement besoin d'un joueur capable de prendre de la place dans la raquette, à la fois pour offrir des alternatives en attaque, mais aussi pour protéger le cercle. Engagé pour ça cet été, JaVale McGee a déçu, et Dwight Powell reste essentiellement un joueur vertical, incapable de sanctionner dos au panier ou à 4, 5 mètres.