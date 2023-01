Les Mavericks savent enfin gagner sans Luka Doncic

Cinq matches, cinq défaites. C'était le bilan des Mavericks cette saison sans Luka Doncic. Techniquement, comme il a débuté le match, on ne peut pas dire que les Mavericks ont gagné sans lui cette nuit, mais dans la réalité, c'est le cas ! Touché à la cheville après seulement trois minutes, le prodige de Dallas a assisté depuis le banc à la victoire des siens à Phoenix (99-95).

Déjà privés de Christian Wood, les Mavericks prouvent donc qu'ils peuvent gagner un match sans leurs deux meilleurs jours, et c'est d'autant plus remarquable que les Suns restaient sur quatre victoires de suite. Le héros de la soirée se nomme Spencer Dinwiddie (36 points). C'est lui, en deuxième quart-temps, qui inscrit 10 points de suite pour permettre aux Mavericks de mener 54-48 à la pause.

Tout se joue sur un rebond

Au retour des vestiaires, les Suns n'en mettent pas une (1 sur 7 aux tirs), et Spencer Dinwiddie reçoit le renfort de Dorian Finney-Smith. Résultat : Dallas prend 11 points d'avance (63-52). Mais Chris Paul s'accroche, et Mikal Bridges l'épaule pour revenir au score. En face, les mains des Mavericks tremblent, et après un coup de chaud de Cam Johnson, la salle de Phoenix croit au hold-up.

Davantage encore lorsque Mikal Bridges s'en va inscrire un lay-up compliqué pour ramener Phoenix à -4 (95-91). Chris Paul, encore lui, ramène les siens à un petit point (96-95). Il reste 19 secondes à jouer. Tout va se jouer sur les lancers de Reggie Bullock. Il met le premier (97-95), mais il rate le second. Et là, Dwight Powell arrache le rebond offensif ! Faute de Deandre Ayton. Powell met les deux (99-95), et Dallas s'impose chez les Suns.