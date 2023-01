Les Mavericks ne gardent pas Kemba Walker

Un petit tour et puis s’en va. Engagé fin novembre pour remplacer Facundo Campazzo, recruté tardivement mais qui n’avait pas convaincu Jason Kidd, Kemba Walker n’aura finalement passé qu’un peu plus d’un mois et demi dans le Texas. Car alors que son contrat devenait garanti demain, la franchise de Mark Cuban a choisi de le libérer, pour faire des économies mais aussi pour donner plus de temps de jeu à ses jeunes joueurs.

ason Kidd préfère en effet s'appuyer sur le "two-way contract" McKinley Wright IV, et il souhaite également donner plus d’opportunités au rookie Jaden Hardy. De toute façon, Kemba Walker n’avait guère de temps de jeu, se contentant de miettes ces dernières semaines après son match à 32 points sur le parquet de Cleveland.

À 32 ans, c’est un retour à la case départ pour l’ancien All-Star de Charlotte, qui a eu bien du mal à trouver un club cette saison après sa descente aux enfers des dernières campagnes. Plombé par des problèmes aux genoux, il n’est ainsi plus que l’ombre de lui-même, ses passages chez les Celtics puis chez les Knicks s’étant mal terminées.