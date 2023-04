Les Mavericks à l'amende pour "tanking"

Depuis plusieurs années, la NBA lutte contre le "tanking", cette stratégie qui consiste à balancer la fin de saison pour être le mieux placé pour décrocher le gros lot dans la Draft. Et quand ça se voit trop et que les dirigeants l'assument ouvertement, c'est encore plus grave. C'est pour cette raison que la NBA a infligé aux Mavericks une amende exemplaire : 750 000 dollars !

Rappel des faits : le 7 avril dernier, alors qu'ils sont encore en lice pour une place au "play-in", les Mavericks décident de mettre de nombreux titulaires au repos pour la rencontre face aux Bulls avec des blessures plus ou moins imaginaires. Leur choix est clair : il ne faut pas gagner ce match. Ils iront jusqu'à ne faire jouer Luka Doncic qu'une dizaine de minutes et à balancer des tirs sur la dernière possession alors qu'ils pouvaient égaliser.

A l'arrivée, ils avaient perdu de trois points. Un revers synonyme d'élimination du play-in, mais aussi d'un choix conservé dans la Draft. Les dirigeants l'avaient assumé, au grand regret de Jason Kidd et de Doncic...

"Les joueurs qui ont participé au match ne jouaient pas pour gagner"

Pour la NBA, ce soir-là, "les Mavericks ont enfreint la politique liée au repos des joueurs de la ligue et ont démontré par des actions et des déclarations publiques le souhait de perdre le match afin d'améliorer leurs chances de conserver leur choix de premier tour lors de la Draft". La NBA ajoute "que les joueurs qui ont participé au match ne jouaient pas pour gagner" et que les "agissements des Mavericks ont déçu nos fans et notre ligue."

Si l'on ajoute cette somme astronomique, Mark Cuban a versé près de quatre millions de dollars d'amende à la NBA depuis qu'il a racheté la franchise ! Autant dire que c'est un habitué du genre.