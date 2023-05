Les légendes des Spurs pour encadrer Victor Wembanyma ?

A 99,99%, Victor Wembanyama sera un joueur des Spurs à la rentrée prochaine, et il aura l'immense privilège de jouer pour Gregg Popovich, le coach le plus victorieux de l'histoire, et véritable légende vivante du coaching. Mais selon Marc Stein, il pourrait bénéficier de mentors tout aussi légendaires puisque la franchise envisage de faire appeler à Tim Duncan pour s'occuper de lui !

Quintuple champion NBA avec les Spurs et considéré comme le meilleur ailier-fort de l'histoire, Duncan n'est plus assistant de Popovich mais il revient de temps à temps à l'entraînement pour travailler avec les intérieurs de San Antonio. L'idée serait donc de faire appel à lui comme mentor de "Wemby". « On s’attend à ce qu’il soit régulièrement au centre d’entraînement de pour travailler avec Wembanyama lorsque les Spurs seront à domicile », écrit notre confrère, qui rapporte que Tony Parker et Manu Ginobili pourraient aussi être mis à contribution.

Si Duncan n'a pas la fibre du coaching, au point de tourner le dos à son poste d'assistant, il pourrait se comporter avec Wembanyama, comme David Robinson s'était occupé de lui à son arrivée en NBA. Une manière de transmettre le flambeau entre "franchise player" alors que les Spurs n'ont plus joué les playoffs depuis 2019. Il y a deux mois, c'est Jakob Poeltl qui avait partagé son expérience avec Duncan comme "mentor".

« C’était vraiment super. Tim fait partie de ces gens qui ont vraiment les pieds sur terre, qui est toujours prêt à aider. Donc en ayant eu la chance de m’entraîner avec lui, il a partagé beaucoup de choses avec moi, notamment sur des tas de petits détails qui sont susceptibles de m’aider dans un match de basket. Pour beaucoup, ça a été le fait de pouvoir jouer contre lui, qu’il défende sur toi. Même s’il n’est pas à fond, tu comprends des choses que tu ne peux voir qu’en jouant contre des vétérans comme lui ».