Les larmes d’Embiid

Dévasté par la victoire (90-92) arrachée à la dernière seconde par les Raptors sur un buzzer-beater de Kawhi Leonard, Joël Embiid n’a pu masquer sa tristesse au terme du match 7 perdu par les Sixers.

L’intérieur camerounais a fondu en larmes sur le parquet, réconforté par ses coéquipiers mais également certains de ses adversaires, à l’image de Marc Gasol ou Serge Ibaka. Une bienveillance qui n’a pas suffi, le pivot des Sixers redoublant de sanglots dans les couloirs de la Scotiabank Arena avant de tomber dans les bras de sa compagne.

Give us a guy who cares this much.

Give us a guy who pours his heart out after a heartbreaking loss.



Thank you, Joel Embiid. You will be back. pic.twitter.com/G2uqTP2Day