Les Lakers testent des ailiers, dont Shabazz Muhammad

Après la signature de Dennis Schröder, il reste encore une place dans l’effectif des Los Angeles Lakers pour la saison à venir. Une place qui devrait revenir à un ailier puisque plusieurs joueurs extérieurs ont été mis à l’essai ces derniers jours par le club.

Il s’agit de Dwayne Bacon, aperçu à Monaco l'an dernier, Miye Oni, anciennement à Utah, mais aussi Shabazz Muhammad et Jeremy Lamb. Ancien 14e choix de la Draft 2013, Shabazz Muhammad est sans doute le nom le plus « bling-bling », mais l’ancienne star des lycées US n’a pas été vu en NBA depuis 2018, et même s’il a annoncé son intention de retrouver la Grande Ligue, à 29 ans, en se montrant plus sérieux que durant ses premières années, ses passages en Chine ou aux Philippines n’ont pour le moment pas convaincu une franchise NBA de lui redonner une chance.

Egalement annoncé à l’essai chez les Lakers, en compagnie notamment d'Armoni Brooks, Sharife Cooper ou encore Mychal Mulder, Isaiah Thomas a lui toutefois démenti avoir été invité par la franchise californienne pour obtenir cette 15e place.