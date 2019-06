Les Lakers s'offrent Anthony Davis

Révolution aux Lakers, acte II. Un an après avoir recruté LeBron James, la prestigieuse franchise de Los Angeles s'est offert une deuxième superstar, Anthony Davis. Pour convaincre les New Orleans Pelicans de lâcher (enfin) le joueur qu'ils avaient choisi en n°1 de la Draft en 2012, les Lakers ont mis le paquet, en cédant trois joueurs (Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart) et trois premiers tours de Draft, dont le choix n°4 de cette année. C'est la fin d'un long feuilleton, qui avait débuté en février dernier lorsque l'agent de Davis, qui est également celui de LeBron James, avait révélé les velléités de départ de son client.

Les discussions avec les Pelicans, menées par Magic Johnson (parti depuis), n'avaient pas abouti avant la date limite pour les transferts et les Lakers avaient manqué leur fin de saison, et raté la qualification pour les playoffs, une première pour James depuis la saison 2004-2005. Le "King", qui souhaitait l'arrivée d'une nouvelle superstar à ses côtés, a de quoi être satisfait. "AD est en chemin, s'est réjoui l'ancien joueur de Cleveland sur Instagram. Allons-y, mon frère. Ce n'est que le commencement !"

Un effectif à construire

C'est le moins que l'on puisse dire. Quand le transfert sera officiel, les Lakers n'auront que cinq joueurs sous contrat: LeBron James, Anthony Davis (lié jusqu'en 2020 mais qui compte prolonger aux Lakers, selon ESPN), le prometteur Kyle Kuzma (que les Angelenos ont refusé de céder), et les modestes Moritz Wagner et Isaac Bonga. Le reste de l'effectif est à bâtir, mais avec tous les joueurs qui sont libres cet été (Durant, Thompson, Walker, Butler, Irving, pour ne citer qu'eux), il y a de quoi faire. Et le simple fait de compter deux des meilleurs joueurs de la ligue dans leurs rangs propulse immédiatement les Lakers en tant que favoris pour le titre chez les bookmakers de Las Vegas (*).

Pour New Orleans, également, tout (re)commence. Les Pelicans n'avaient pas d'autre choix que transférer Davis, qui serait parti libre en 2020, sans compensation, s'ils l'avaient gardé contre son gré. Dans cette opération, la franchise de Louisiane récupère deux joueurs qui n'ont jamais que 21 ans (Ingram et Ball), puis un bon joueur de rotation (Hart). Sans oublier ce 4e choix de Draft, qui pourrait leur permettre de récupérer un bon meneur-arrière, sachant que la lottery leur a offert il y a quelques jours le choix n°1, qui sera utilisé pour sélectionner le phénomène Zion Williamson, le joueur américain le plus prometteur depuis un certain LeBron James. Les dirigeants des Pels ont de magnifiques cartes en mains.

(*) Les Lakers sont désormais les favoris pour le titre, à 7 contre 2, selon le Caesars Sportsbook de Las Vegas. Viennent ensuite les Bucks et les Clippers (6/1), puis les Raptors et les Rockets (8/1). Les Warriors, minés par les blessures, arrivent seulement en sixième position (11/1).