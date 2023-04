Les Lakers s'imposent à Minnesota et prennent la septième place

C'était un match très important pour la course au "play-in" dans la conférence Ouest. Les Wolves l'ont très bien abordé en dominant la première période. LeBron James (18 points) n'est pas le rythme alors que Minnesota peut s'appuyer sur son collectif pour prendre dix points d'avance à la pause (65-55). En revanche, en seconde mi-temps, les choses deviennent plus compliquées pour Rudy Gobert (14 points, 11 rebonds) et sa bande.

Privés de Naz Reid, blessé, les Wolves ont un banc très court avec quatre joueurs seulement. De plus, ils sont maladroits à 3-pts en troisième quart-temps. Les Lakers en profitent pour passer un 24-2 ! Anthony Davis, pourtant touché pendant la rencontre, et D’Angelo Russell ont lancé les Lakers et les autres joueurs ont suivi. Los Angeles remporte 35-18 ce quart-temps et prend les commandes de la partie (83-90).

En dernier quart-temps, l'intérieur (38 points, 17 rebonds) poursuit son effort et inscrit 12 points de suite en quatre minutes pour sceller la victoire des Californiens. Anthony Edwards impuissant et peu adroit, les Wolves n'ont plus les armes pour résister et s'inclinent donc 111-123. Victoire capitale des Lakers car ils prennent ainsi la septième place à Minnesota, qui retombe à la neuvième. Avec deux victoires d'avance sur le onzième, Dallas, James et compagnie se donnent de l'air.