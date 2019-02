Les Lakers se rassurent (un peu)

Les Lakers ont stoppé l’hémorragie. Défaits à quatre reprises lors de leurs cinq précédents matches, les Californiens ont profité de la visite de Pelicans pour renouer avec la victoire. Un succès néanmoins difficile à décrocher, les hommes de Luke Walton l’emportant 125-119.

Avec 33 points à 13 sur 24, 10 passes et 6 rebonds, LeBron James a été le principal artisan de cette précieuse victoire, Brandon Ingram et Kyle Kuzma le secondant avec 23 et 22 points tandis que Rajon Rondo ajoutait 11 points et 16 passes. Côté Pelicans, Julius Randle s’est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers avec 35 points à 11 sur 22, Anthony Davis et Jrue Holiday suivant avec 22 points-8 rebonds et 19 points-10 passes.

Grâce à ce succès et à la défaite des Clippers face au Jazz, les Lakers ne comptent plus que trois victoires de retard sur leurs voisins dans la course à la huitième place de la Conférence ouest.