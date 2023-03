Les Lakers s'apprêtent à retirer le maillot de Pau Gasol

Elgin Baylor, Jerry West, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant… Et bientôt Pau Gasol au milieu de toutes ses légendes. La nuit prochaine, à l’occasion de l’affrontement entre Lakers et Grizzlies, les deux principales équipes NBA de l’Espagnol, la franchise de Los Angeles va retirer le maillot de l’ancien intérieur.

« Je commence à être nerveux, à ressentir l’excitation autour de ce moment, avouait récemment le grand frère de Marc. C’est très fort, c’est très spécial. Je veux savourer cet instant, le partager et remercier toutes les personnes qui ont fait partie de ma carrière. Pour moi, le plus important est de partager les choses. »

Double champion NBA (2009, 2010), triple All-Star (2009, 2010, 2011) et triple membre d’une All-NBA team (2009, 2010, 2011) avec les Lakers, Pau Gasol a vécu les plus belles années de sa carrière aux côtés de Kobe Bryant à Los Angeles. De là à devenir le 7e joueur européen à voir son maillot rejoindre le plafond d’une salle NBA… il ne l’aurait pas forcément imaginé.

« On n’en parle pas entre joueurs et ça ne nous traverse pas beaucoup l’esprit, assurait-il. Sur les murs de la salle d’entraînement, il y a tous les titres, les numéros et les noms des joueurs dont les maillots ont été retirés. C’est une source d’inspiration pour nous, les joueurs, comme un rappel que l’on fait partie de quelque chose de très grand, d’historique. Dans le cas des Lakers et des Celtics, on parle des franchises les plus prestigieuses de la ligue. Voir les noms, ça exige le meilleur de vous-même, et pas pour être un jour parmi eux car ça vous dépasse, mais pour se rapprocher d’eux. »