Les Lakers reviennent de l'enfer face aux Mavericks

Les Mavericks ont parfaitement entamé la partie, avec un Luka Doncic de gala, auteur de 14 points et 6 rebonds en premier quart-temps. Les Lakers, eux, accumulent les ratés à 3-pts et sans Anthony Davis, l'écart après douze minutes aurait été encore plus important (28-16). En deuxième quart-temps, l'adresse ne revient pas plus à Los Angeles, mais LeBron James est davantage tranchant. En face, c'est Tim Hardaway Jr., 14 points, qui prend le relais de Doncic et les Mavericks vont compter jusqu'à 27 points d'avance.

L'écart se réduit néanmoins avant la pause (61-47). Puis, en troisième quart-temps, en insistant à l'intérieur, les Lakers reviennent. Jarred Vanderbilt est précieux avec sa défense et son impact au rebond. Grâce à lui et à un Davis toujours aussi dominant, les Californiens passent un 12-0 pour revenir sous la barre des dix points de retard, avant de se rapprocher encore davantage (81-78).

Malgré une petite frayeur en troisième acte, où il est resté au sol quelques instants, James frappe à 3-pts en dernier quart-temps pour égaliser. Bloqué par la défense adverse Doncic (26 points) n'a plus d'impact et Kyrie Irving (21 unités) ne prend pas les commandes de la partie en dernier quart-temps comme il sait le faire habituellement. Les deux stars texanes sont maladroites et Davis, encore lui, scelle la victoire des Lakers, sur le score de 108-111.

L'intérieur des Lakers termine avec 30 points et 15 rebonds, James ajoute 26 unités et Vanderbilt réalise un gros double-double avec 15 points et 17 rebonds. Troisième victoire de suite pour les joueurs de Darvin Ham qui se rapprochent de la dixième place dans la conférence Ouest. Pour Dallas, en revanche, c'est une quatrième défaite en cinq rencontres.