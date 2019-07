Les Lakers recrutent un champion en titre

Les Los Angeles Lakers sont passés à côté de Kawhi Leonard, parti rejoindre les voisins des Clippers. Pour se consoler, et surtout pour tenter de construire un effectif cohérent autour de LeBron James et Anthony Davis, la franchise californienne a immédiatement réagi. Selon ESPN, Danny Green, l'arrière des Toronto Raptors, rejoint les Purple and Gold pour 2 ans et 30 millions de dollars. Green avait été envoyé aux Raptors en même temps que Kawhi Leonard à l'été 2018 et était parvenu à remporter un second titre avec son ancien camarade des Spurs face aux Golden State Warriors. Green, 32 ans, tournait à 10.3 points de moyenne dans l'Ontario la saison passée. Son profil d'excellent défenseur et de shooteur fiable ne pourra pas faire de mal à des Lakers obligés de se pencher sur ce qu'il reste sur le marché des agents libres désormais.