Les Lakers pestent contre l'arbitrage à Boston

« Je vous garantis que rien ne va arriver aux arbitres. On a franchement été floués ce soir. La faute est manifeste. LeBron se fait gifler le bras. C'est inacceptable. Les arbitres ont été mauvais. » Ces critiques sont celles d’Anthony Davis, dont les propos devraient lui coûter une amende de la part de la ligue, après la fin du temps réglementaire entre ses Lakers et les Celtics.

Les deux équipes étaient à égalité (105-105), avec 4 secondes à jouer, quand LeBron James a pénétré main gauche dans l’espoir d’offrir la victoire à sa formation. Il s’est heurté à Jayson Tatum qui, d’un geste de la main, a touché son bras. D'abord excédé envers les arbitres, le Californien a fini les genoux sur le parquet et la tête baissée. « Il y a eu un contact. À ce moment du match, durant la partie, nous n’avons pas vu la faute. Les trois arbitres ont raté l’action », a reconnu Eric Lewis, l’arbitre en chef de la rencontre.

Mais cela ne va pas consoler le meilleur marqueur de la soirée (41 points) : « C'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait joué de toute l'année. Et le fait d'échouer sur le jugement ou non-jugement d'un tiers est ridicule. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Je regarde le basket, des matchs tous les jours et je ne vois que ça arrive aux autres. C'est tout simplement étrange. »

« Le meilleur joueur de la planète n'arrive pas à obtenir un coup de sifflet, c'est incroyable, qualifie de son côté le coach des Lakers, Darvin Ham. Même si on essaie de ne pas mettre ça sur le dos de l'arbitrage, c'est de plus en plus difficile. Oui, il y a un tas de choses qu'on aurait pu mieux faire, et c'est malheureux que le match se termine sur une telle action. On ne demande pas de favoritisme, juste de la constance. »