Les Lakers ont retrouvé le sourire

Il se murmure que les Lakers n'ont plus envie d'échanger Russell Westbrook, et on comprend mieux après avoir vu leur prestation face aux Bucks. Vainqueurs surprises à Milwaukee, les joueurs de Darvin Ham ont tiré le meilleur de leur "Big Three" avec 44 points, 10 rebonds, 4 passes et 3 contres pour Anthony Davis, 28 points, 11 passes et 8 rebonds pour LeBron James, et enfin 15 points, 11 passes et 7 rebonds de Russell Westbrook. Point commun aux trois superstars : aucune balle perdue !

"J'ai l'impression que ce soir, c'est le plus complémentaire et le meilleur match que nous ayons joué tous les trois ensemble des deux côtés du terrain", a réagi LeBron après ce beau succès face aux champions NBA 2021. "Nous étions tous les trois dans le même rythme. Nous avons tous senti que nous avions un impact sur le jeu tout au long du match."

Une justesse exceptionnelle

On peut donc parler de match référence pour les Lakers qui se rapprochent des 50% des victoires, et la manière a réellement impressionné avec un beau 11 sur 26 à 3-points, une domination aux rebonds (44 à 42) et surtout ce sublime ratio passes/balles perdues : 32 passes décisives pour 4 balles perdues. Pour les joueurs, il s'agissait d'offrir la plus belle des victoires à leur coach, Darvin Ham, ancien assistant des Bucks.

"Sans l'avoir dit avant le match, nous voulions le gagner pour lui" confirme Davis. "Comme on vient ici qu'une fois par an, nous voulions obtenir cette victoire pour lui et ça fait du bien. Ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien quand votre coach fait tout pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, et c'est une manière de lui rendre la pareille."