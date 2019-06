Les Lakers ont fait "la pire erreur de leur vie", selon LaVar Ball

Pour attirer Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont dû se débarrasser de plusieurs éléments, dont Lonzo Ball. Une très mauvaise décision selon le père du jeune meneur.

"Je vous le garantis, ce sera la pire erreur de leur vie pour les Lakers, et ils ne gagneront plus jamais le titre", s'est emporté le fantasque LaVar Ball, interrogé par ESPN. "Ils vont le regretter, a-t-il ajouté. Je vais m'en amuser. Je vous avais dit que tout était en train de s'écrouler, maintenant les Lakers se sont complètement écroulés. Au moins mon fils a quitté le navire avant qu'il n'explose."

L'avenir dira si LaVar Ball avait raison. En attendant, Lonzo rejoint une équipe, New Orleans, qui aura des éléments pour construire un groupe très prometteur.

