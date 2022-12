Les Lakers ont Evan Fournier dans leur viseur

Même s'ils vont mieux ces derniers temps, les Lakers sont encore loin d'être à la hauteur de leurs ambitions cette saison avec un bilan de onze victoires et quinze défaites. L'effectif n'est pas parfait et la franchise de Los Angeles cherche des shooteurs pour se renforcer et entourer LeBron James et Anthony Davis. Selon The Athletic, les dirigeants californiens auraient entamé des discussions avec certaines équipes. Notamment deux : New York et Detroit.

Du côté des Knicks, ce sont les noms d'Evan Fournier et Cam Reddish qui sont évoqués. Les deux joueurs ont été écartés de la rotation par Tom Thibodeau, le Français depuis un mois, le second depuis presque deux semaines. Avec son 39 % de réussite à 3-pts affiché la saison passée, l'arrière des Bleus a effectivement le profil pour aider les Lakers derrière l'arc. Et se retrouver à côté de James et Davis, alors qu'il est bloqué sur le banc ces dernières semaines, serait une sacrée bonne nouvelle pour le vice-champion olympique de Tokyo.

Du côté des Pistons, c'est évidemment Bojan Bogdanovic qui est ciblé. Les dirigeants de la franchise de Detroit ne seraient pour autant pas très motivés pour lâcher l'ancien du Jazz, qui est très bon depuis le début de saison avec 21 points de moyenne, sans oublier son excellent 43 % de réussite à 3-pts. Les Lakers auraient évoqué la possibilité de notamment céder un premier tour de Draft pour récupérer l'ailier.