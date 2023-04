Les Lakers ne veulent pas de l'étiquette d'outsiders

Dans ce premier tour des playoffs contre les Grizzlies, les Lakers ont les moyens de gêner Ja Morant et sa bande. Néanmoins, Los Angeles n'est pas favori, loin de là et c'est logique, ayant terminé à la septième place de la conférence Ouest. De son côté, Memphis a conclu la saison à la deuxième place.

Est-ce un handicap d'arriver avec cette étiquette ? « Je pense que les places ne comptent pas. Dès qu’on est en playoffs, c’est une question de duels. On ne se voit pas comme des outsiders, c’est évident », assure Anthony Davis. « Il y a 16 équipes en playoffs et toutes ont une chance », poursuit LeBron James. « On revient à 0-0. On joue contre un bel adversaire, on le respecte. »

Les Californiens devront réussir un exploit pour éliminer les Grizzlies. En effet, en 76 occurrences depuis 1984 et l'instauration des 16 équipes en playoffs, le numéro 7 s'est seulement qualifié à six reprises. Et depuis 2003, avec les séries au meilleur des sept matches, seuls les Spurs l'ont fait en 2010 contre les Mavericks.

« Au fond, si on a l’énergie, si on fait les efforts et qu’on joue avec urgence, qu’on est prêt à se battre, ça se fait tout seul », annonce Darvin Ham. « On a déjà vu des équipes de playoffs perdre des matches à domicile, donc ça semble équitable. On a une équipe en bonne santé, profonde et talentueuse. »