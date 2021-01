Les Lakers ne s’inquiètent pas

Il y a deux jours, les Lakers étaient encore invaincus à l’extérieur, après avoir remporté leurs dix rencontres hors de leurs bases et ainsi battu un record de la franchise. Mais les hommes de Frank Vogel, malgré un come-back initié par Alex Caruso, se sont inclinés mercredi soir d’un rien à Philadelphie (107-106). Et s’il n’y avait pas de quoi rougir après ce revers chez un autre prétendant au titre, leur défaite du lendemain peut plus inquiéter, même en l’absence d’Anthony Davis.



Car elle a eu lieu chez l’un des cancres de la Ligue, les Pistons (107-92), après une deuxième mi-temps indigente où les Angelenos n’ont inscrit que 34 points ! Et lors du dernier quart-temps, ils sont restés sans marquer pendant près de 7 minutes ! Mais leur entraîneur assure qu’il n’est pas inquiet. "Ça va aller, assure Vogel. Lors d’une longue saison, vous avez des soirs comme ça. Mais on va rebondir. Aucun d’entre nous n’est heureux de la manière dont on a joué ce soir, mais, encore une fois, on va rebondir."

Pistons 107, Lakers 92 :

Kuzma et Horton-Tucker se montrent



Et si Kyle Kuzma, remplaçant de Davis dans le cinq de départ, a terminé meilleur marqueur des Lakers avec 22 points (assortis de 10 passes et 7 rebonds), à égalité avec un LeBron James auteur d’un départ canon mais qui s’est ensuite éteint, l’un des autres points positifs de la soirée aura été la prestation de Talen Horton-Tucker, auteur de 13 points en sortie de banc à 3/3 à 3 points. Le jeune arrière a ensuite livré, avec justesse, son sentiment sur cette deuxième défaite consécutive face à Blake Griffin (23 points) et ses coéquipiers.



"Les tirs ne rentraient pas pour nous ce soir (36/88 au final, ndlr), et on a parfois craqué en défense, ce qui leur a permis de prendre confiance", déplorait-il ensuite. Son illustre coéquipier LeBron James, avec qui il partage le même agent, se focalisait lui déjà sur la suite, et le choc de samedi face aux Celtics. "C’est vraiment cool de prendre part à cette rivalité, soulignait-il ainsi. Mais on va devoir faire mieux samedi." Avec désormais 6 défaites pour 14 victoires, les Lakers possèdent désormais le troisième meilleur bilan de la NBA, derrière le Jazz (14-4) et leurs voisins des Clippers (14-5).